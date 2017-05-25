 

Новости

Мажилис утвердил правки в договоре с РФ

25 мая, 2017 — 15:15 Общество

На заседании парламента, прошедшем сегодня, был составлен законодательный акт "Об утверждении протокола о занесении правок в соглашение между властями Казахстана и РФ о нюансах правового контроля деятельности железнодорожных предприятий и компаний от 18-го октября 96-го года".
Правки вносятся в связи с урегулированием вопросов контроля и оформления на таможне при помощи специального договора с Таможенным союзом. Об этом упоминается в заключении профильного комитета.

Теги: , ,

Интересно почитать

Новости дня

Отправить комментарий

CAPTCHA на основе изображений
Введите символы, которые показаны на картинке.



Вход

Добавить новость

Категории

Новости
Фото
Мой Убер
Видео
Погода
Гороскоп
Музыка
Объявления
Каталог сайтов
Сонник
Блоги
Приколы

Календарь

«  

Июль

  »
П В С Ч П С В
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

Курс валют


ПРОДАЖА
4.7 кзт
306 кзт
330 кзт

Реклама

Радио онлайн

Выберите радиостанцию:

Подписка

Предыдущие выпуски
RSS-материал

Случайные блоги

Аватар пользователя Novikov
Novikov
Роскомназдор будет бороть...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Молодожены Ивано-Франковс...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Sony SmartWatch 2 получил...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
В значительном завышении...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Простые правила сохранени...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Дуров по ошибке стал сотр...
0 комментариев
Аватар пользователя DANIK
DANIK
Как взять то, что уже и т...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Домен «Имхонета» был разд...
0 комментариев
смотреть все блоги

Общение:

Развлечения:

Полезное:

Информация:

UBER.KZ:

Яндекс.Метрика

© 2010 «uber.kz»
Все права защищены.