На заседании парламента, прошедшем сегодня, был составлен законодательный акт "Об утверждении протокола о занесении правок в соглашение между властями Казахстана и РФ о нюансах правового контроля деятельности железнодорожных предприятий и компаний от 18-го октября 96-го года".

Правки вносятся в связи с урегулированием вопросов контроля и оформления на таможне при помощи специального договора с Таможенным союзом. Об этом упоминается в заключении профильного комитета.