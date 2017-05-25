Мажилис утвердил правки в договоре с РФ
25 мая, 2017 — 15:15 Общество
На заседании парламента, прошедшем сегодня, был составлен законодательный акт "Об утверждении протокола о занесении правок в соглашение между властями Казахстана и РФ о нюансах правового контроля деятельности железнодорожных предприятий и компаний от 18-го октября 96-го года".
Правки вносятся в связи с урегулированием вопросов контроля и оформления на таможне при помощи специального договора с Таможенным союзом. Об этом упоминается в заключении профильного комитета.
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