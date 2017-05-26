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Возможно пароли заменят электронные подписи

26 мая, 2017 — 19:34 Общество

Главой министерства информации и коммуникаций Казахстана было выдвинуто предложение отказаться от электронных подписей, заменив их одноразовыми паролями. Свое предложение он аргументировал тем, что цифровые подписи уже не соответствуют духу современности. И в очень многих странах сейчас используются именно пароли такого вида. Также это поможет упростить систему. В отличие от пароля, который будет приходить на телефон, цифровую подпись хлопотно получить и нужно каждый год продлевать.

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