Главой министерства информации и коммуникаций Казахстана было выдвинуто предложение отказаться от электронных подписей, заменив их одноразовыми паролями. Свое предложение он аргументировал тем, что цифровые подписи уже не соответствуют духу современности. И в очень многих странах сейчас используются именно пароли такого вида. Также это поможет упростить систему. В отличие от пароля, который будет приходить на телефон, цифровую подпись хлопотно получить и нужно каждый год продлевать.