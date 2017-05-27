Полиция Шымкента ведет расследование насилия над ребенком
27 мая, 2017 — 16:57 Происшествия
Расследуется жестокое насилие над ребенком. Происходящее заснято на видео очевидцами, которые, что удивительно, даже не делали попыток вмешаться в ситуацию. Видео затем было залито в сеть. Примерно 25-го мая в интернете распространился ролик, на котором зафиксировано как некий мужчина бьет лопатой маленького мальчика. Ребенок плачет, но свидетели остаются бездействующими.
Произошедшее фиксируется по статье 110 уголовного кодекса - "Истязание".
Интересно почитать
- Трое сотрудников Акмолинской областной прокуратуры задержаны за незаконную охоту
- В Алматы произошел крупный пожар на рынке
- Перспективы развития Байконура обсуждались на встрече Назарбаева и Рогозина
- Под амнистию в Казахстане попадают 30 тысяч осужденных
- Участников Республиканского форума приветствовал президент Назарбаев
Новости дня
- Строительство республиканской автотрассы Атырау - Астрахань стартует в 2016 году
- МВД Казахстана усиливает меры безопасности в аэропортах и на вокзалах
- С 2016 года новички госслужбы в Казахстане будут начинать карьеру с самой низкой ступени
- Крупнейшая водно-тренировочная база в Казахстане открыта в ЮКО
- В Кызылорде организовали ярмарку вакансий для содействия трудоустройству отбывающих наказание граждан
Отправить комментарий