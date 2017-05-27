Расследуется жестокое насилие над ребенком. Происходящее заснято на видео очевидцами, которые, что удивительно, даже не делали попыток вмешаться в ситуацию. Видео затем было залито в сеть. Примерно 25-го мая в интернете распространился ролик, на котором зафиксировано как некий мужчина бьет лопатой маленького мальчика. Ребенок плачет, но свидетели остаются бездействующими.

Произошедшее фиксируется по статье 110 уголовного кодекса - "Истязание".