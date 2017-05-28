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Почему не нокаут. Все о бое Каната Ислама

28 мая, 2017 — 20:07 Спорт

Одержав еще одну победу, боксер Канат Ислам, с помощью видеообращения к своим поклонникам, объяснял, почему не нокаутировал своего противника.

Канат рассказал, что у него была четкая тренерская установка – провести полноценный 12-раундовы бой. Это более зрелищно и волнующее, нежели нокаут. Этот поединок был подготовительным. Впереди у боксера серьезные бои.
Сегодня, Кант Ислам победил мексиканского боксера Норберто Гонсалеса. Судьи единогласно проголосовали за победу Ислама.

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