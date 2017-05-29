Этой новостью поделился министр юстиции М. Бекетаев, который рассказал о плюсах вероятного введения данной системы, обязующей адвокатов оказывать людям помощь бесплатно.

По словам Бекетаева, система под названием Pro bono - это известная в Европе юридическая практика, которая обязует адвокатов выполнять свою работу ограниченное количество часов в течение года, не требуя за это оплаты. Практика направлена на оказание адвокатской помощи малообеспеченному населению.