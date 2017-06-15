Чиновники из Управления транспорта и автомобильных дорог Алматы сообщили о ключевом изменении, которое ждет транспортную систему в ближайшем будущем. Власти планируют значительно ускорить движение вокруг южной столицы.

Для этого нужно замкнуть Малое транспортное кольцо, которое включает в себя Аль-Фараби, Саина, Рыскулова и ВОАД. Как сообщили изданию NUR в пресс-службе управления транспорта Алматы, двигаться по новому кольцу можно будет со скоростью 80 км/ч.

Что нужно сделать?

Во-первых, необходимо возвести развязку на Рыскулова — Емцова. Сейчас разрабатывается вся необходимая техническая документация. До конца 2017 года начнется подготовительный этап, стартующий с возведения нового надземного пешеходного перехода через улицу Рыскулова.

Во-вторых, городские власти должны выкупить у населения все земли, которые прилегают к территории будущей развязки, а также перенести все существующие коммуникации. Основные работы по строительству должны начаться в конце июня 2017 года.

В-третьих, чтобы полностью замкнуть Малое транспортное кольцо, нужно построить развязку на пересечении Рыскулова и Кульджинского тракта. На сегодняшний день в этом месте уже активно идет строительство моста через БАК. Весь автомобильный транспорт, который следует в Алматы, запустят по объездной дороге, которая проходит возле рынка «Жетысу». Выезд из города останется прежним.

Согласно проекту управления транспорта, развязку будут строить поэтапно. Сначала построят первую эстакаду, затем вторую. Полностью готовую к эксплуатации развязку должны запустить в 2019 году (точная дата пока не названа).

Внутри Малого кольца также изменят транспортное сообщение. В мае текущего года началось строительство развязки, которая соединит улицы Фурманова и Жансугурова. Здесь же построят развязку, которая соединит улицы Жансугурова и Сейфуллина. На данный момент городские власти занимаются выкупом земель под это строительство. На этой развязке запланирована постройка четырех надземных пешеходных переходов, первый из которых появится на остановке «Ателье «Север» на улице Сейфуллина.

Когда обе эти развязки буду готовы, властям придется быстро решить вопрос организации транспортного движения по улице Жансугурова. Возможно, через развязку Жансугурова-Фурманова автомобили пустят в обе стороны, а не только в северном направлении, как было запланировано ранее.

По Северному кольцу в районе вещевых рынков также увеличится скорость проезда. На сегодняшний день на развязке Северное кольцо — улица Бокейханова разрешено движение во всех направлениях.

В итоге необходимо лишь завершить строительство правого поворотного съезда с улицы Бокейханова, окончание работ на котором запланировано на середину июля 2017. Затем уберут светофор, который и ликвидирует разрыв на пересечении Северного кольца с улицей Москвина. Таким образом, автомобили, которые выезжают с рынка в центр, смогут беспрепятственно двигаться по кольцу.