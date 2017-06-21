 

Новости

Мультфильмы, которые вы могли пропустить

21 июня, 2017 — 14:00

Наступившие летние каникулы принесли школьникам долгожданную свободу. Чтобы их отдых был разнообразным, родителям придется как следует постараться. Прогулки, поездки, путешествия — все это часть отличного лета. Но так как погода даже в эти три месяца не всегда подходит для времяпрепровождения на открытом воздухе, нужно подумать, чем занимать детей дома. Подойдут настольные игры, книги и, само собой, мультфильмы!

На странице https://www.ivi.ru/watch/157374/description можно посмотреть мультфильм «Бременские разбойники» (2016). Это российский мультик, созданный по мотивам сразу двух любимых всеми детьми историй: легенд о Робине Гуде, благородном разбойнике, и сказки о Бременских музыкантах, которую знают, наверное, все представители старшего поколения. Итак, сразу две истории соединились, чтобы в результате мы могли увидеть анимационную ленту о Трубине Гуде — такое имя носит главный герой мультфильма. Разумеется, есть у него и верные друзья — пес, кот, ослица и петух. Знакомая компания, не правда ли? Поющая банда благородных разбойников занимается тем, что отбирает деньги у богатых министров, захвативших власть в стране, а потом раздает их беднякам. Если говорить о мультфильме как о попытке российских мультипликаторов свести воедино две увлекательных истории, то сложно не согласиться с тем, что им это вполне удалось. Пожалуй, отдельно нужно упомянуть тех, чьи голоса звучат в мультфильме: Принцесса, например, говорит и поет голосом Натальи Подольской.

Среди мультфильмов, достойных внимания и не получивших широкую известность, можно назвать анимационную ленту «Балерина», вышедшую в 2016 году. У мультика отличные зрительские рейтинги, хотя он и не рекламировался достаточно активно. Это увлекательный и очень красочный мультфильм, полный музыки и танца. Его создатели тщательно изучили историю Парижа конца позапрошлого столетия, чтобы воссоздать обстановку, свойственную этому красивому европейскому городу. Главные герои мультфильма — неразлучные друзья Фелис и Виктор, которым ради достижения мечты придется на время расстаться.

Детям, любящим захватывающие истории, наверняка понравится мультфильм «Босс-молокосос», который вышел в 2017 году. Он расскажет о мальчике Тиме, чьи родители все время заняты его младшим братиком. Причем заняты настолько, что даже не замечают, что малыш — вовсе не тот, кем кажется на первый взгляд.

Эти интересные, добрые мультфильмы — лучший выбор для летнего вечера в кругу семьи. Найдите время, чтобы посмотреть их.

Теги:

Интересно почитать

Новости дня

Отправить комментарий

CAPTCHA на основе изображений
Введите символы, которые показаны на картинке.



Вход

Добавить новость

Категории

Новости
Фото
Мой Убер
Видео
Погода
Гороскоп
Музыка
Объявления
Каталог сайтов
Сонник
Блоги
Приколы

Календарь

«  

Июль

  »
П В С Ч П С В
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

Курс валют


ПРОДАЖА
4.7 кзт
306 кзт
330 кзт

Реклама

Радио онлайн

Выберите радиостанцию:

Подписка

Предыдущие выпуски
RSS-материал

Случайные блоги

Аватар пользователя Novikov
Novikov
Окончилась стадия бета-те...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Что такое 3D-принтер и ка...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Соцсеть «ВКонтакте» обзав...
0 комментариев
Аватар пользователя fidel-pro
fidel-pro
Продвижение сайтов в Алма...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Бизнесменом года по верси...
1 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
«Яндекс.Карты» не могут о...
1 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
«ВКонтакте» заблокировала...
0 комментариев
Аватар пользователя Женяспорт
Женяспорт
В Усть-Каменогорске журна...
0 комментариев
смотреть все блоги

Общение:

Развлечения:

Полезное:

Информация:

UBER.KZ:

Яндекс.Метрика

© 2010 «uber.kz»
Все права защищены.