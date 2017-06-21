Мультфильмы, которые вы могли пропустить
Наступившие летние каникулы принесли школьникам долгожданную свободу. Чтобы их отдых был разнообразным, родителям придется как следует постараться. Прогулки, поездки, путешествия — все это часть отличного лета. Но так как погода даже в эти три месяца не всегда подходит для времяпрепровождения на открытом воздухе, нужно подумать, чем занимать детей дома. Подойдут настольные игры, книги и, само собой, мультфильмы!
На странице https://www.ivi.ru/watch/157374/description можно посмотреть мультфильм «Бременские разбойники» (2016). Это российский мультик, созданный по мотивам сразу двух любимых всеми детьми историй: легенд о Робине Гуде, благородном разбойнике, и сказки о Бременских музыкантах, которую знают, наверное, все представители старшего поколения. Итак, сразу две истории соединились, чтобы в результате мы могли увидеть анимационную ленту о Трубине Гуде — такое имя носит главный герой мультфильма. Разумеется, есть у него и верные друзья — пес, кот, ослица и петух. Знакомая компания, не правда ли? Поющая банда благородных разбойников занимается тем, что отбирает деньги у богатых министров, захвативших власть в стране, а потом раздает их беднякам. Если говорить о мультфильме как о попытке российских мультипликаторов свести воедино две увлекательных истории, то сложно не согласиться с тем, что им это вполне удалось. Пожалуй, отдельно нужно упомянуть тех, чьи голоса звучат в мультфильме: Принцесса, например, говорит и поет голосом Натальи Подольской.
Среди мультфильмов, достойных внимания и не получивших широкую известность, можно назвать анимационную ленту «Балерина», вышедшую в 2016 году. У мультика отличные зрительские рейтинги, хотя он и не рекламировался достаточно активно. Это увлекательный и очень красочный мультфильм, полный музыки и танца. Его создатели тщательно изучили историю Парижа конца позапрошлого столетия, чтобы воссоздать обстановку, свойственную этому красивому европейскому городу. Главные герои мультфильма — неразлучные друзья Фелис и Виктор, которым ради достижения мечты придется на время расстаться.
Детям, любящим захватывающие истории, наверняка понравится мультфильм «Босс-молокосос», который вышел в 2017 году. Он расскажет о мальчике Тиме, чьи родители все время заняты его младшим братиком. Причем заняты настолько, что даже не замечают, что малыш — вовсе не тот, кем кажется на первый взгляд.
Эти интересные, добрые мультфильмы — лучший выбор для летнего вечера в кругу семьи. Найдите время, чтобы посмотреть их.
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