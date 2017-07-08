АО «Tengri Bank

Большинство людей, планируя сделать крупную покупку (недвижимость, яхта, автомобиль), съездить во время отпуска в туристическую поездку за границу, оплатить в будущем образование детей, начинают откладывать на это определенные суммы денег.

Процесс может растянуться на несколько лет из-за инфляции и прочих негативных факторов. Гораздо рациональней не просто держать деньги дома, а заставить их работать и приносить прибыль. Ведь что такое депозит? Это размещение свободных финансов в банковском учреждении, которое не только обеспечивает их сохранность, но и регулярно начисляет годовой, поквартальный или ежемесячный процент вознаграждения, тем самым увеличивая размер первоначального вклада. Можно не волноваться о том, что с деньгами что-то случится или они пропадут. Правительством Казахстана создан специальный Фонд, гарантировано обеспечивающий возвращение финансов физическим лицам, и большинство аккредитованных в республике банков являются участниками данной системы.

Выгода вкладчика очевидна, теперь разберемся с вопросом, зачем нужен депозит самому банку. Привлечение наличных денежных капиталов клиентов необходимо для осуществления финансовой деятельности, связанной с выдачей кредитов предприятиям, малому бизнесу или частным лицам, отправки и выдачи денежных переводов, конвертирования валюты и целого ряда других операций. Таким образом, депозиты являются одним из вариантов взаимовыгодного, безопасного сотрудничества, одновременно удовлетворяющего потребности обеих сторон — населения и банковской структуры.

Основные виды депозитов

Ориентируясь на срок размещения под определенное процентное вознаграждение денежных вкладов, различают следующие виды депозитов:

• краткосрочные (1-3 месяца);

• среднесрочные (3-9 месяцев);

• долгосрочные (от 12 месяцев и дольше);

• до востребования (в любой момент можно снять деньги в банкомате или кассе).

Для потребителей услуг финансовых учреждений немаловажное значение имеют такие свойства банковских депозитов, как валюта вклада (национальная, иностранная), размер процентной ставки, капитализация, страхование, возможность пополнения счета и снятия денежных средств.

АО «Tengri Bank» — оформление депозитов на выгодных условиях

Четверть века, начиная с 1992 года, успешно функционирует на финансовом рынке Казахстана коммерческое предприятие АО «Tengri Bank». Финансовый институт работает с физическими лицами и субъектами предпринимательской деятельности, предоставляя каждому клиенту индивидуальный подход, быстрый сервис, оптимально комфортные, гибкие условия заключения договоров. Бесплатно открываются депозиты в Алматы и в других городах, где работают филиалы банка, комиссия также не предусмотрена за проведение операций с вкладом или его закрытие. Компетентный, вежливый, доброжелательный персонал проконсультирует по всем вопросам, предложит наиболее интересные варианты, расскажет о преимуществах, научит, как пользоваться депозитом в банке, предупредит о последствиях досрочного расторжения договора клиентом в одностороннем порядке.