Покупка квартиры на первичном рынке в летнее время может оказаться крайне выгодной: осведомленные покупатели приобретают недвижимость летом, когда цены стабильны или снижаются, а застройщики устраивают акции и предлагают скидки.

Несмотря на то, что спрос на первичное жилье с началом лета не упал, а наоборот возрос, а в общем объеме сделок с недвижимостью на первичку приходится порядка 60%, цены на новые квартиры пока остаются стабильными. Застройщики хоть и работают с минимальной рентабельностью, стоимость объектов поднимать не спешат.



Самые выгодные цены на квартиры здесь и сейчас

Если посмотреть каталог новостроек Flatfy.kz, можно увидеть, что выгодных предложений нового жилья на рынке встречается немало. Наряду с и без того привлекательными ценами отдельные девелоперы готовы предлагать скидки и различные акции, при помощи которых выгодно купить квартиру от застройщика еще проще.

За прошедший год средняя стоимость квадратного метра первичной недвижимости практически во всех городах республики снизилась. Так, в Алматы ее падение составило более 16%. Конечно, средняя цена не является достаточно аргументированным показателем, ведь при расчете этой величины принимается во внимание стоимость как жилья в массовом сегменте, так и в новостройках класса премиум. Однако можно не сомневаться в том, что ниже нынешних цены на новые квартиры уже не будут, особенно после старта программы по предоставлению выгодной ипотеки на покупку новостроя.

Лето — отличное время для выгодного приобретения недвижимости

Когда одни уезжают в отпуск, а другие просто предпочитают отстраниться от суеты и посвятить себя отдыху, для практичных и мудрых покупателей недвижимости наступает лучшее время для совершения выгодной покупки. Именно в летнее время можно найти привлекательные предложения недвижимости, получить хорошую скидку на квартиру или другой не менее приятный бонус.

Учитывая нынешнюю ситуацию на рынке, активизацию ипотечного кредитования и общее постепенное оздоровление экономики, ждать дальнейшего снижения цен на недвижимость не стоит. Вероятность того, что их падение продолжится, минимальна. А вот рост расценок как на первичное, так и на вторичное жилье с учетом нынешних минимальных цен вполне вероятен.

Ожидать первого повышения стоимости долго не придется. При условии стабильного курса тенге и сохранения цен на нефть первые робкие повышения расценок застройщики могут предпринять уже в конце лета или в начале осени. Именно поэтому тем, кто хочет купить квартиру и может позволить себе это сделать, лучше не откладывать планы и вплотную заняться реализацией этого вопроса.