Киберспортивные события давно уже собирают не меньшую аудиторию, чем реальные спортивные поединки.

Эта индустрия может похвастаться, ежегодными событиями, устоявшимися командами, в которые проходят достаточно сложный отбор, инфраструктурой и государственной поддержкой в некоторых странах. А наиболее привлекательными в ней могут считаться призовые фонды чемпионатов, которые иногда «переваливают» за несколько сотен тысяч долларов. При этом множество самых настоящих болельщиков следят за чемпионатами по киберспорту, а букмекеры принимают ставки на результаты киберспортивных событий (в том числе — и специализированные БК, принимающие ставки на киберспорт исключительно).

Первые турниры, если можно их так назвать, начали проводиться с 1995 года, тогда до денежных призов было еще очень далеко. Но индустрия получила развитие, начали формироваться команды, а игроки смогли сделать свое «хобби» реальным источником дохода. Уважение и славу киберспортсмены получают не меньшие, чем их олимпийские «коллеги», а в некоторых странах подобная деятельность может стать самостоятельной карьерой. На мировые состязания по киберспорту так просто не попасть, тут все достаточно серьезно, с местными турнирами и отборочными турами.

Объемы ставок, которые букмекеры принимают на киберспортивные события, превышают аналогичные на волейбол и гандбол. Некоторые считают, что они смогли бы даже потеснить с почетного места лидера популярности футбол, если бы все конторы принимали ставки на киберспорт. Как видим, беттинг на такие состязания как минимум заслуживает внимания, а общие принципы и стратегии недостаточно сильно отличаются от особенностей ставок на любой командный вид спорта.

Итак, необходимо быть знакомым с правилами и особенностями выбранной игры, поскольку виртуальные состязания также требуют скрупулезного анализа. Результативность команды на текущем турнире и на предыдущих чемпионатах, а также личные качества каждого из ее текущего состава не менее важны для этого вида ставок, чем для ставок на футбол. При этом качества каждого отдельного игрока играют ведущую роль, ведь замены в составе происходят редко. Если команда играет этим составом давно — она действует сыграннее. Можно также обратится при анализе к записям предыдущих турниров, чтобы определить стратегию, которую команда обычно выбирает при игре.

Чаще всего на киберспортивные турниры принимают ставки букмекерские конторы онлайн, и редко найдешь такую возможность у «физического» БК. Подобные ставки можно комфортно сделать на 1xbet.kz, но также беттеру будет доступны и более привычные виды спорта.