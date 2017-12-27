«Частное облако»: специфика структуры и функционирования
Что такое частное, приватное облако? Что такое облачная инфраструктура и для чего она нужна.
Облачный сервис – удобный метод организации сетевой жизнедеятельности бизнес-проекта, гарантия эффективности и экономии.
Виртуальная инфраструктура – это серверы, объединенные в пул и выполняющие реализацию определенного спектра технических задач.
Пользователь, являющийся владельцем или управителем виртуальной инфраструктуры, может объединять такие серверы в виртуальную сеть, выполнять персонализацию, настройки и модернизацию ресурсов соответственно с технической необходимостью.
Технические особенности и преимущества
Облако онлайн предполагает следующие технические возможности:
• простоту в управлении, осуществляемом посредством оптимизированной панели;
• возможность автоматизации управления (API);
• гибкость управления и модификации конфигураций;
• повышенную скорость внедрения;
• расширенные возможности для создания виртуальных сетей;
• простые настройки и широкий функционал.
При этом следует помнить, что облачный сервис, арендованный на oblako.kz – это существенная экономия для вашего бизнеса, поскольку его использование позволяет существенно сократить начальные вложения в бизнес-проект. При этом качество предоставляемых услуг только возрастет, за счет привлечения высокотехнологичной аппаратуры и квалифицированных сотрудников.
Облачные технологии – ключ к успеху
Private cloud hosting на oblako.kz – это гарантия защиты ваших данных, простой и удобный интерфейс, гибкость конфигураций и повышенная динамика в работе с большими объемами информации.
Мы одинаково эффективно работаем как с крупными корпоративными клиентами, так и небольшими частными проектами. Наша компания – лидер в сегменте предоставления качественного надежного хостинга в Казахстане. Кроме того, мы активно работаем в направлении рыночного продвижения в странах СНД.
Платформа oblako.kz идеально адаптирована к выполнению технических заданий любой сложности – она подойдет для создания виртуальной инфраструктуры, как небольшого частного проекта, так и крупной сетевой корпорации. При этом мы гарантируем нашим клиентам следующие преимущества сотрудничества с нами:
• использование высокотехнологичного оборудования от проверенных производителей;
• быстроту и доступность наших серверов;
• оперативную обработку данных;
• повышенную защиту и безопасность;
• низкие цены на всю продукцию;
• возможность тестировать наши продукты бесплатно в течение 3-дневного периода (для юридических лиц срок тестирования составляет 5 дней).
Автоматизированная панель самообслуживания делает процесс управления и эксплуатации виртуальной инфраструктуры простым и понятным. Все операции выполняются в несколько кликов, не требуя специальной подготовки и технических знаний. Для эффективного управления облачным сервисом достаточно базового уровня компьютерной грамотности и владения ИТ-технологиями.
Использование современных облачных технологий гарантирует оптимизацию управления вашим бизнесом, динамичную обработку данных, экономичность и высокий уровень производительности.
Компания oblako.kz постоянно расширяет доступный спектр услуг для своих пользователей, контролирует качество предоставляемых IT-продуктов. Деловое реноме нашего бренда укрепляют многочисленные положительные отзывы наших пользователей и клиентов.
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