IEC Telecom

Компания «IEC Telecom» заключает партнерство с компанией «Iridium» благодаря которому в середине 2018 года на рынке появится спутниковое широкополосное решение нового поколения Iridium Certus SM. Благодаря Iridium Certus SM наземные мобильные приложения получат доступ к надежной связи и высококачественному голосовому обслуживанию. Компания «IEC Telecom» сыграет ключевую роль в продвижении услуги на рынок и предложит пользователям простые в установке и экономически эффективные решения.

Iridium Certus SM поможет транспортным средствам впервые стать по-настоящему глобально «подключенными» - водители смогут отслеживать движение авто в режиме реального времени и мгновенно передавать телематическую информацию. При этом будет бесперебойно работать подключение к Интернету, телефонной связи и электронной почте. В отличие от геостационарных сетей с ограниченным охватом, 66 низкоорбитальных спутников, входящих в состав сети Iridium®, обеспечивают глобальное покрытие. Для приема сигнала, Iridium® использует мобильные антенны и компактные терминалы.

Клиентами компании «IEC Telecom» являются коммерческие компании, государственные и общественные организации, которые ведут свою деятельность в местности, где повсеместно или частично отсутствует GSM покрытие. С помощью Iridium Certus SM, удаленные сотрудники смогут быть всегда на связи:

«Компания IEC Telecom в ближайшее время представит возможности Iridium CertusSM на рынке Казахстана», − говорит Набиль Бен Суссия, Управляющий директор компании IEC Telecom на Ближнем Востоке и в Казахстане. «Наши клиенты получат более широкий спектр коммуникационных услуг в тех сферах, где она критически важна. Iridium CertusSM предназначен для эффективной работы гуманитарных миссий, для обеспечения общественной безопасности, для промышленного бизнеса и других секторов. Благодаря Iridium CertusSM услуги связи и обработки данных будут работать без перебоев, где бы не находился пользователь, в какой бы местности и погодных условий он не работал».

Терминалы, предназначенные для Iridium Certus SM, сейчас проходят тестирование и вскоре будут запущенны в массовое производство, так как спрос на новое решение продолжает расти.

«Iridium Certus SM дает возможность быть подключенным к надежной спутниковой сети даже «на ходу». Благодаря использованию терминала Thales MissionLink™ и модема, пользователь может удобно переключаться со спутниковой связи на сотовую», − прокомментировал Джош Майнер, вице-президент Land-Mobile Business в компании Iridium. «Мы рады сотрудничать с такими партнерам мирового класса, как IEC Telecom. Компания поможет предоставить услуги Iridium Certus SM тем пользователям, которые действительно нуждаются в постоянной коммуникации».

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