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Покупка квартиры с риелтором – плюсы и минусы такого сотрудничества

07 сентября, 2018 — 17:45 Экономика и бизнес

При оформлении сделки купли-продажи квартиры помощь риелтора может быть очень важной или абсолютно бесполезной. От чего это зависит, и стоит ли покупать жилье через посредника
Покупка квартиры с риелтором для одних покупателей является чем-то само собой разумеющимся. Другие не понимают, зачем тратить лишние деньги и отдавать их за то, что можно сделать самостоятельно. Как обычно, истина находится где-то посередине. С одной стороны, найти и купить квартиру в Шымкенте, Астане или Усть-Каменогорске действительно можно без посторонней помощи. Достаточно зайти на сайт с объявлениями, выбрать несколько вариантов и договориться с владельцами о встрече. С другой стороны, участие опытного риелтора – гарантия того, что сделка пройдет без проблем. Какой же вариант выбрать?

С риелтором надежней
Допустим, вы хотите купить дом в том же Шымкенте или другом городе Казахстана. Заходим на Flatfy, в фильтрах поиска делаем пометку «без посредников» и изучаем предложенные варианты. Казалось бы, ничего сложного. Но где гарантия, что на этапе оформления сделки не появятся непредвиденные факторы, на которые покупатель не обратит должного внимания. Риски – одна из причин, почему заключать договор купли-продажи жилья лучше с риелтором. Опытный специалист сможет тщательно изучить документы, знает, на что обращать внимание, подскажет по любым нюансам и сделает сделку безопасной.
Еще один аргумент за сотрудничество с риелтором – меньше хлопот в поисках жилья. Если покупатель находится в другом городе, не всегда есть возможность лично смотреть квартиры и общаться с продавцами. Но эти задачи можно поручить риелтору. Профессионал не только подберет несколько вариантов жилья, но и лично проверит каждую квартиру, оценит ее преимущества и недостатки, сделает дополнительные фото. Кроме того, не все покупатели умеют торговаться. Опытный риелтор знает, какие аргументы могут повлиять на владельца недвижимости, чтобы тот согласился снизить цену.

С риелтором дороже
За свои услуги риелтор получает 2-3% от суммы сделки. Расходы эти, естественно, берет на себя покупатель. При этом возникает вопрос: зачем платить больше, если можно зайти на Flatfy.by и получить абсолютно бесплатный доступ к полной базе жилья в выбранном городе? Кроме того, большинство риелторов предлагают своим клиентам квартиры именно с таких сайтов с объявлениями. То есть, каких-то уникальных предложений риелторская компания, скорей всего, покупателю не сделает.
Еще один существенный недостаток сотрудничества с риелтором заключается в поиске действительно профессионального специалиста. Многим людям работа риелтора кажется легкой и не требующей серьезных знаний, поэтому в этой сфере нередко встречаются настоящие новички. Между тем, от компетентности и опыта риелтора во многом зависит безопасность сделки, а значит, доверять можно только лучшим.

Помощь риелтора – да или нет
Ответить на этот вопрос однозначно довольно сложно, ведь ответ зависит от многих факторов. Воспользоваться помощью риелтора нужно, если:
• у вас нет времени на самостоятельный поиск квартиры;
• вы не умеете торговаться и не знаете, на что обращать внимание при просмотре квартиры;
• вы не имеете юридического образования, ничего не понимаете в документах и законах (в качестве альтернативы риелтору можно воспользоваться услугами юриста).
Покупать недвижимость без риелтора можно, если:
• вы можете потратить несколько часов на изучение объявлений, сравнение предложений и выбор нескольких вариантов;
• вы точно знаете, каким должен быть ваш будущий дом, на какие моменты обращать особое внимание при личном посещении;
• вы не хотите платить лишних денег за услуги риелтора;
• у вас есть опыт работы с документами на недвижимость, вы можете проверить их подлинность, знаете о нюансах и возможных махинациях.
Сомневаетесь, сможете ли справиться без риелтора? В таком случае рекомендуем начать поиск жилья самостоятельно. Возникнут проблемы – обращайтесь к специалисту, выбирайте риелтора по отзывам и не бойтесь. Все обязательно получится!

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