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Что связывает Кенеса Ракишева и Академию дзюдо

07 декабря, 2018 — 18:08 Спорт

Что вы знаете о таком предпринимателе, как Кенес Ракишев? Этот бизнесмен из Казахстана одинаково успешен и в роли венчурного инвестора, и в роли щедрого мецената, и в роли финансиста с тонким чутьем.

Он работает с проблемными активами, от которых другие давно отказались. Он вкладывает деньги в рискованные проекты, которые оказываются успешными. Он помогает самым незащищенным с помощью благотворительного фонда «Саби». А еще он своим собственным примером прививает подрастающему поколению любовь к спорту.

Кенесу Ракишеву нравятся разные виды спорта, среди которых есть бокс и восточные единоборства. Именно эти направления он решил популяризовать. Возглавив Федерацию дзюдо Казахстана в 2012 году, бизнесмен открыл в Алматы Академию дзюдо. Пока что это единственное учреждение подобного рода в республике.

Кто и как обучается в Академии дзюдо

Чтобы попасть в Академию, нужно просто прийти туда и записаться на занятия. Кенес Ракишев вложил в этот проект $2,5 млн, чтобы каждый ребенок мог осуществить детскую мечту, а также вырасти здоровым и сильным. Ведь в каждом маленьком дзюдоисте прячется потенциальный чемпион, который мог бы прославить Казахстан уже в ближайшие годы.

Процесс обучения в Академии построен так, чтобы каждому ребенку было комфортно, интересно и безопасно:

1. Бесплатные занятия. Это обязательно условие, которое строго выполняет Академия дзюдо. Почему? Чтобы дать шанс ребятам из малообеспеченных семей расти здоровыми и выносливыми, а также получить навыки, которые обязательно пригодятся в будущем. Здесь тренируются ребята из семей с разными доходами – но все равны.
2. Титулованные тренеры. Все тренеры Академии – мастера спорта, за плечами которых многочисленные победы, а также ценный опыт, которым они щедро делятся с подрастающим поколением. Такие профи буквально с первых занятий готовы разглядеть талант и отметить тех, кто трудится с максимальной отдачей, оттачивая свои навыки до совершенства.
3. Подготовка к соревнованиям. Заниматься в Академии дзюдо могут не только новички, но и более опытные спортсмены, например, атлеты из национальной сборной Казахстана. Здесь есть программы разной сложности, каждый учащийся может подобрать для себя удобный график. Более опытные ребята служат примером начинающим.

Академия дзюдо – шаг на пути к здоровой нации

Проблема здоровья подрастающего поколения остро стоит во многих странах, Казахстан не стал исключением. Уникальный проект Академии дзюдо, в который вложил деньги меценат Кенес Ракишев – важная инициатива, направленная на популяризацию спорта в республике. Если об этом не думать сегодня, завтра может быть поздно.

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