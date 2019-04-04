В Казахстане появился новый праздник
04 апреля, 2019 — 22:34 Горячая новость
День Энергоснабжения
Недавно стало известно, что в Казахстане появится новый праздник. Жители Республики Казахстан будут праздновать День Энергосбережения.
Постановление было подписано правительством Республики 28 марта 2019 года.
Согласно статьи 4 закона «О праздниках», правительство постановило внести в список праздничный дат День энергоснабжения.
После первого официального опубликования вступит в силу постановление «О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года №689 «Об утверждении перечня праздничных дат Республики Казахстан».
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