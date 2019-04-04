День Энергоснабжения

Недавно стало известно, что в Казахстане появится новый праздник. Жители Республики Казахстан будут праздновать День Энергосбережения.

Постановление было подписано правительством Республики 28 марта 2019 года.

Согласно статьи 4 закона «О праздниках», правительство постановило внести в список праздничный дат День энергоснабжения.

После первого официального опубликования вступит в силу постановление «О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года №689 «Об утверждении перечня праздничных дат Республики Казахстан».