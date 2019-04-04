 

Новости

В Казахстане появился новый праздник

04 апреля, 2019 — 22:34 Горячая новость

День Энергоснабжения

Недавно стало известно, что в Казахстане появится новый праздник. Жители Республики Казахстан будут праздновать День Энергосбережения.

Постановление было подписано правительством Республики 28 марта 2019 года.

Согласно статьи 4 закона «О праздниках», правительство постановило внести в список праздничный дат День энергоснабжения.

После первого официального опубликования вступит в силу постановление «О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года №689 «Об утверждении перечня праздничных дат Республики Казахстан».

Теги: ,
  • Нравится

Интересно почитать

Новости дня

Комментарии 2

Отправить комментарий

CAPTCHA на основе изображений
Введите символы, которые показаны на картинке.



Вход

Добавить новость

Категории

Новости
Фото
Мой Убер
Видео
Погода
Гороскоп
Музыка
Объявления
Каталог сайтов
Сонник
Блоги
Приколы

Календарь

«  

Апрель

  »
П В С Ч П С В
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 

Курс валют


ПРОДАЖА
5.91 кзт
381.94 кзт
426.28 кзт

Реклама

Радио онлайн

Выберите радиостанцию:

Подписка

Предыдущие выпуски
RSS-материал

Случайные блоги

Аватар пользователя Novikov
Novikov
В России запущен первый н...
0 комментариев
Аватар пользователя Korobko
Korobko
נערת ליווי מקסימה לבילוי...
0 комментариев
Аватар пользователя Женяспорт
Женяспорт
ШҚО спортшылары Болгарияд...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Пользователям «Ростелеком...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Олимпийским логотипом Goo...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Microsoft модифицирует ин...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Российскому хакеру грозит...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
ТОП-20 среди российских м...
0 комментариев
смотреть все блоги

Общение:

Развлечения:

Полезное:

Информация:

UBER.KZ:

Яндекс.Метрика

© 2010 «uber.kz»
Все права защищены.