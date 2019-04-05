Сенатор возмущен казахстанскими зарплатами
05 апреля, 2019 — 22:48 Экономика и бизнес
Даурен Адильбеков возмущен какую зарплату получают граждане Казахстана. Он не может понять, почему в Армении зарплаты больше чем в Казахстане, ведь наша страна богата полезными ископаемыми.
Размер заработных плат в стране возмутительно низкого уровня, заявил 02.04.2019 Адильбеков.
На сегодняшний день минимальная заработная плата граждан Казахстана составляет 115 долларов США, в Армении это цифра равна 152 долларам, а в Беларуси еще больше и равна 154 доллара. В отличии от Казахстана в Армении и Беларуси нету такого шикарного объема полезных ископаемых.
Недоволен Даурен Адильбеков и казахстанским экспортом. Огромный объем экспорта составляет не переработанное сырье, а не готовые продукты.
Теги: зарплаты, Даурен Адильбеков
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