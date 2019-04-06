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В городе Павлодар поведется субботник где очистят 200 спортивных площадок.

06 апреля, 2019 — 21:13 Общество

Павлодар

В рамках месячника по санитарной уборки города проводятся субботники. В дополнении ко всем государственным учреждениям в субботнике участвует персонал отдела физической культуры и спорта акимата г. Павлодар, которые приведут в порядок около 250 спортивных площадок.

Сегодня на уборку пришло около 50 человек, из за большого объема работы каждый день будут приходить по 30-40 человек, - рассказал руководитель ГКП «Спортивный клуб Иртыш» Берик Байжанов.
В рамках субботника очистят от мусора хоккейные корты, а также приведут в порядок мини-футбольные поля.

В ближайшее время уже закончится работа по уборке в центре города, затем приступят к уборке в микрорайонах города.

В то время, cпикер выразил сожаление, что жители города в уборке спортивных площадок участие не принимают,хотя пользуются ими.

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