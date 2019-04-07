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Массовая драка на рынке Алматы попала на видео

07 апреля, 2019 — 13:14 Происшествия

Драка в Алматы

Недавно в г. Алматы в Алатауском районе произошла массовая драка на рынке, очевидцам удалось записать видео произошедшего факта и распространить в соц. сетях.

Как рассказали в полиции инцидент произошел между продавцами из за долга.

Как видно в видео в конфликте участвуют около 10 парней.

Между продавцами обуви из за денежного долга сначала произошла словесная перепалка, которая далее переросла в драку, - рассказал сотрудник Департамента полиции г.Алматы Салтанат Азирбеков.

Участвующих в драке мужчин разняли сотрудники дорожно-патрульной полиции, далее их доставили в районное Управление полиции, для принятия мер за нарушение правопорядка.

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