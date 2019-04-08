Данный факт подтвердили в пресс-службе областного управления здравоохранения. По сведениям ведомства, женщина была доставлена в реанимацию областной больницы с ножевым ранением в области груди.

Женщине была сделана операция, которая длилась 4 часа. Сейчас ее состояние стабильно тяжелое.

Тем временем, был задержан совершивший преступление мужчина, житель г.Атырау. Полицейские проводят дальнейшее расследование.