 

Новости

За жизнь раненой ножом жительницы Атырау борются врачи.

08 апреля, 2019 — 12:44 Происшествия

Данный факт подтвердили в пресс-службе областного управления здравоохранения. По сведениям ведомства, женщина была доставлена в реанимацию областной больницы с ножевым ранением в области груди.

Женщине была сделана операция, которая длилась 4 часа. Сейчас ее состояние стабильно тяжелое.

Тем временем, был задержан совершивший преступление мужчина, житель г.Атырау. Полицейские проводят дальнейшее расследование.

Теги: ,
  • Нравится

Интересно почитать

Новости дня

Отправить комментарий

CAPTCHA на основе изображений
Введите символы, которые показаны на картинке.



Вход

Добавить новость

Категории

Новости
Фото
Мой Убер
Видео
Погода
Гороскоп
Музыка
Объявления
Каталог сайтов
Сонник
Блоги
Приколы

Календарь

«  

Апрель

  »
П В С Ч П С В
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 

Курс валют


ПРОДАЖА
5.91 кзт
381.94 кзт
426.28 кзт

Реклама

Радио онлайн

Выберите радиостанцию:

Подписка

Предыдущие выпуски
RSS-материал

Случайные блоги

Аватар пользователя Novikov
Novikov
Google следит за владельц...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
У «Рособоронэкспорта» хак...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
«ВКонтакте» не собираются...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Коммунисты требуют отмени...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Компания Google зарегистр...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
На базе «Кинопоиска» буде...
1 комментариев
Аватар пользователя Mshafranova
Mshafranova
Какую лучше выбрать скваж...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
iPhone 6 может стать вирт...
0 комментариев
смотреть все блоги

Общение:

Развлечения:

Полезное:

Информация:

UBER.KZ:

Яндекс.Метрика

© 2010 «uber.kz»
Все права защищены.