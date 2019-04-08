За жизнь раненой ножом жительницы Атырау борются врачи.
08 апреля, 2019 — 12:44 Происшествия
Данный факт подтвердили в пресс-службе областного управления здравоохранения. По сведениям ведомства, женщина была доставлена в реанимацию областной больницы с ножевым ранением в области груди.
Женщине была сделана операция, которая длилась 4 часа. Сейчас ее состояние стабильно тяжелое.
Тем временем, был задержан совершивший преступление мужчина, житель г.Атырау. Полицейские проводят дальнейшее расследование.
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