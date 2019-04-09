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Павлодарские полицейские приостановили вырубку деревьев в сквере Денсаулык

09 апреля, 2019 — 21:35 Происшествия

9 апреля на площадке под строительство здания Fortebank в сквере Денсаулык неизвестная группа людей приступила к вырубке деревьев. Возмущенные данным фактом жители Павлодара вызвали полицию.

Прибывшая полиция остановила вырубку деревьев. Разрешительных документов на вырубку насаждений у этих людей не оказалось, не предоставил их и представитель Fortebank,- прокомментировал начальник городского МПС Арман Каптаев.

Как сказал представитель ЖКХ, до вырубки деревьев компания обязана провести компенсационную высадку саженцев в соотношении 1:5.

В текущее время территорию стройки опечатали, а также возбужденно административное производство за техническое состояние автомашин в отношении их владельцев.

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