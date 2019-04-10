Рекорд по ипотечным кредитам в Казахстане
10 апреля, 2019 — 21:29 Экономика и бизнес
Рекорд по ипотечным кредитам в Казахстане составляет 1.3 трлн тенге, что на 22.5% больше предыдущего года.
Эта наивысшая сумма за всю историю кредитования в Республике Казахстан.
Причиной таких рекордных цифр является запуск гос.программы «7-20-25». На сегодняшний день по данном программе было одобрено 6,5 тыс. заявок на сумму 77,5 млрд. тенге.
В Алматы наивысший объем в 345 млрд. тенге + 15,3%, в Нур-Султане - 344,1 млрд. тенге +30,8% и в ВКО – 76,5 млрд. тенге + 16,7%
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