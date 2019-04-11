Сотрудники МВД в данное время взяли под охрану железнодорожные вокзалы и аэропорты Казахстана.

Все, кто будут вылетать в это время будут проверятся у входа в помещение аэропорта,- сообщил начальник управления административной полиции ДПТ Жасулан Байкенов.

Первая линия досмотра во всех аэропортах уже была установлена.

Известно, что во всех аэропортах страны уже установили первую линию досмотра, также наряды полиции постоянно следят за железнодорожными вокзалами и аэропортами.

Сотрудники АО «ВЖДО» согласились помочь в патрулировании службе авиационной безопасности казахстанских аэропортов.