После падения с высоты житель Экибастуза отсудил полмиллиона тенге.
12 апреля, 2019 — 20:10 Происшествия
В городском суде Экибастуза было рассмотрено дело по взысканию морального вреда с одной из городских фирм.
Как прокомментировали в пресс центре областного суда, мужчина красил габаритные ворота и находился в люльке на автовышке. Водитель грузовика, нарушая ПДД, зацепил люльку подъемника после чего работник упал с 3 метров, получив множественные повреждения и как выяснилось далее 3 группу инвалидности.
После расследования по данному делу была признана вина работодателя.
В суде работодатель и потерпевший работник заключили медиативное соглашение, где ответчик выплатит 500 тыс.тенге, а истец откажется от своих исковых требований.
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