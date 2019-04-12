 

Новости

После падения с высоты житель Экибастуза отсудил полмиллиона тенге.

12 апреля, 2019 — 20:10 Происшествия

В городском суде Экибастуза было рассмотрено дело по взысканию морального вреда с одной из городских фирм.

Как прокомментировали в пресс центре областного суда, мужчина красил габаритные ворота и находился в люльке на автовышке. Водитель грузовика, нарушая ПДД, зацепил люльку подъемника после чего работник упал с 3 метров, получив множественные повреждения и как выяснилось далее 3 группу инвалидности.

После расследования по данному делу была признана вина работодателя.

В суде работодатель и потерпевший работник заключили медиативное соглашение, где ответчик выплатит 500 тыс.тенге, а истец откажется от своих исковых требований.

Теги: ,
  • Нравится

Интересно почитать

Новости дня

Отправить комментарий

CAPTCHA на основе изображений
Введите символы, которые показаны на картинке.



Вход

Добавить новость

Категории

Новости
Фото
Мой Убер
Видео
Погода
Гороскоп
Музыка
Объявления
Каталог сайтов
Сонник
Блоги
Приколы

Календарь

«  

Апрель

  »
П В С Ч П С В
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 

Курс валют


ПРОДАЖА
5.91 кзт
381.94 кзт
426.28 кзт

Реклама

Радио онлайн

Выберите радиостанцию:

Подписка

Предыдущие выпуски
RSS-материал

Случайные блоги

Аватар пользователя Женяспорт
Женяспорт
В ВКО прошёл турнир по во...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Новости криптовалют из Ин...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
РИА Новости отказали блог...
0 комментариев
Аватар пользователя Женяспорт
Женяспорт
Өскеменде мемлекеттік қыз...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Российский сайт транслиру...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Италия приняла участие в...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Сайт знакомств использова...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Подержанный автомобиль ил...
0 комментариев
смотреть все блоги

Общение:

Развлечения:

Полезное:

Информация:

UBER.KZ:

Яндекс.Метрика

© 2010 «uber.kz»
Все права защищены.