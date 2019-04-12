В городском суде Экибастуза было рассмотрено дело по взысканию морального вреда с одной из городских фирм.

Как прокомментировали в пресс центре областного суда, мужчина красил габаритные ворота и находился в люльке на автовышке. Водитель грузовика, нарушая ПДД, зацепил люльку подъемника после чего работник упал с 3 метров, получив множественные повреждения и как выяснилось далее 3 группу инвалидности.

После расследования по данному делу была признана вина работодателя.

В суде работодатель и потерпевший работник заключили медиативное соглашение, где ответчик выплатит 500 тыс.тенге, а истец откажется от своих исковых требований.