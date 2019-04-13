В пригороде Атырау упала крыша на автомобили
13 апреля, 2019 — 12:03 Происшествия
Как проинформировали в пресс службе КЧС МВД в поселке Балыкшы из-за сильного ветра с 5-этажного дома произошел, отрыв кровли и ее падение. Жертв и пострадавших в данном инциденте нет.
Упавшая кровля имеюющая площадь в 125 квадратов, разбила 3 автомобиля. Прибывшая на место происшествия комиссия работает по данному инциденту.
В пресс службе акимата г.Атырау рассказали, что этот дом проходил в 2012 году термомодернизацию, а в 2014 году срок гарантии ремонтно-восстановительных работ истек.
Созданная в установленном законом порядке спец комиссия, примет меры по возмущению причинённого ущерба, восстановление крыши дома и последствий происшествия.
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