Ушла из жизни дзюдоистка Аэлита Щербакова
В четверг, 11 апреля 2019 года, ушла из жизни дзюдоистка Аэлита Щербакова. Пресс-служба НОК РК: «Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан от имени всего спортивного сообщества РК выражает свои глубокие соболезнования близким и родным талантливой спортсменки, члена национальной сборной Казахстана по дзюдо. Это невосполнимая утрата для нашего спорта. Мы вместе с вами скорбим».
В интервью Sputnik Казахстан пиар-менеджер Федерации дзюдо Казахстана Айгерим Токсанбек сообщила, что 24-летняя Щербакова скончалась от редкого заболевания костного мозга. Диагноз спортсменке был поставлен 3 апреля.
Родилась Аэлита Щербакова 5 февраля 1995 года в Алматинской области. 2-кратная чемпионка Казахстана, серебряный призер Кубка Азии (Актау, 2018), бронзовый призер мирового этапа Гран-при (Ташкент, 2017).
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