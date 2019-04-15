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Как казахстанцы будут отдыхать в мае.

15 апреля, 2019 — 23:21 Общество

Казахстанцы, работающие по 5 дневной рабочей недели отдохнут в мае 11 дней. Жители Казахстана будут праздновать три праздника: День единства народа Казахстана - 1 мая, День Защитника Отечества – 7 мая и День Победы – 9 мая.

Согласно постановления Правительства выходной день 4 мая будет перенесен на пятницу, 10 мая.

Исходя из календаря праздничных дней, первые две недели дни будут праздничными.

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