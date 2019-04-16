Мужчина взорвал себя гранатой в Алматы
16 апреля, 2019 — 21:04 Происшествия
Сегодня, утром 16 апреля мужчина нашел гранату, и она спустя некоторое время взорвалась у него в руках.
Гранату, которая предположительно была военного времени мужчина захотел забрать к себе домой.
После детонации гранаты, мужчина был доставлен в ближайшую больницу.
Мужчина сильно пострадал, у него множество травм из них это черепно-мозговая и ожоги различной тяжести,- сообщили в департаменте здравоохранения.
Состояние мужчины медики оценивают, как стабильно тяжелое.
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