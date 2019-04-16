Сегодня, утром 16 апреля мужчина нашел гранату, и она спустя некоторое время взорвалась у него в руках.

Гранату, которая предположительно была военного времени мужчина захотел забрать к себе домой.

После детонации гранаты, мужчина был доставлен в ближайшую больницу.

Мужчина сильно пострадал, у него множество травм из них это черепно-мозговая и ожоги различной тяжести,- сообщили в департаменте здравоохранения.

Состояние мужчины медики оценивают, как стабильно тяжелое.