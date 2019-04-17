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В 2025 году 95% казахстанских дорог будут хорошими.

17 апреля, 2019 — 22:35 Общество

Как считает заместитель председателя правления АО НК «КазАвтоДор» в 2025 году доля республиканской сети автомобильный дорог будут хорошими 95%, а доля местных сети дорог будет составлять 85%. На сегодняшний день эти показатели составляют: 87% для республиканских и 68 для местных автодорог.

Арман Жусупов дополнил свое заявление комментарием по поводу интенсивности использования грузовых автомобилей, ведь данная интенсивность напрямую зависит от пропускной способности автомобильных дорог.

Хотелось напомнить, что в 2025 году в Республике Казахстан в планах строительство около 30 тыс. км автодорог местного пользования.

Данная информация хранится в проекте концепции госпрограммы развития инфраструктуры Казахстана.

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