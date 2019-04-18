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Мачеха истязала плоскогубцами девочку в Туркестанской области

18 апреля, 2019 — 22:09 Происшествия

В Туркестанской области 17 апреля 2019 года мачеха жестоко издевалась над ребенком,- сообщили в Министерстве образования и науки РК.

Скандал произошел в регионе, после выявления фактов жестокого обращения местной жительницы со своей несовершенно летней приемной дочерью. Сразу же в данную область была командирована советница министра образования и науки Республики Казахстан Раиса Шер.

После того как в полицию обратились учителя на теле девочке были обнаружены раны от ножа и плоскогубцев. В данный момент ребенок проживает со своей бабушкой.

Ход расследование уголовного дела, которая совершила подозреваемая, взяли под контроль Генеральная прокуратура и Министерство образования и науки РК. Подозревая доставлена и находится в полиции.

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