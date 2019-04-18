Мачеха истязала плоскогубцами девочку в Туркестанской области
В Туркестанской области 17 апреля 2019 года мачеха жестоко издевалась над ребенком,- сообщили в Министерстве образования и науки РК.
Скандал произошел в регионе, после выявления фактов жестокого обращения местной жительницы со своей несовершенно летней приемной дочерью. Сразу же в данную область была командирована советница министра образования и науки Республики Казахстан Раиса Шер.
После того как в полицию обратились учителя на теле девочке были обнаружены раны от ножа и плоскогубцев. В данный момент ребенок проживает со своей бабушкой.
Ход расследование уголовного дела, которая совершила подозреваемая, взяли под контроль Генеральная прокуратура и Министерство образования и науки РК. Подозревая доставлена и находится в полиции.
Интересно почитать
- Трое сотрудников Акмолинской областной прокуратуры задержаны за незаконную охоту
- В Алматы произошел крупный пожар на рынке
- Перспективы развития Байконура обсуждались на встрече Назарбаева и Рогозина
- Под амнистию в Казахстане попадают 30 тысяч осужденных
- Участников Республиканского форума приветствовал президент Назарбаев
Новости дня
- Строительство республиканской автотрассы Атырау - Астрахань стартует в 2016 году
- МВД Казахстана усиливает меры безопасности в аэропортах и на вокзалах
- С 2016 года новички госслужбы в Казахстане будут начинать карьеру с самой низкой ступени
- Крупнейшая водно-тренировочная база в Казахстане открыта в ЮКО
- В Кызылорде организовали ярмарку вакансий для содействия трудоустройству отбывающих наказание граждан
Отправить комментарий