В Акмолинской области из-за картошки умерло трое мужчин.
Трое людей мужского пола погибли, после того как спустились в погреб дома. Причиной их гибели предположительно считают отравление от гнилой картошки. В Комитете по чрезвычайным ситуациям сказали, что несчастье произошло в Акмолинской области Жаркинском районе г.Державинск, примерно в 19 00 вечера 18.04.19 года.
Граждане Республики Таджикистан в составе четырех человек, когда спускались в погреб частного дома были отравлены, из них трое мужчин и один несовершенно летний ребенок.
“Мужчины погибли на месте, а подросток был госпитализирован” - сообщили в КЧС.
Такое уже случалось в 2017 году в г. Темиртау.
В июне отравились брат и сестра, они убирали погреб от прошлогоднего урожая картофеля
В июле погиб мужчина который хотел спуститься в погреб за вареньем.
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