Трое людей мужского пола погибли, после того как спустились в погреб дома. Причиной их гибели предположительно считают отравление от гнилой картошки. В Комитете по чрезвычайным ситуациям сказали, что несчастье произошло в Акмолинской области Жаркинском районе г.Державинск, примерно в 19 00 вечера 18.04.19 года.

Граждане Республики Таджикистан в составе четырех человек, когда спускались в погреб частного дома были отравлены, из них трое мужчин и один несовершенно летний ребенок.

“Мужчины погибли на месте, а подросток был госпитализирован” - сообщили в КЧС.

Такое уже случалось в 2017 году в г. Темиртау.

В июне отравились брат и сестра, они убирали погреб от прошлогоднего урожая картофеля

В июле погиб мужчина который хотел спуститься в погреб за вареньем.