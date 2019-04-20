В Казахстане в результате автомобильной аварии погибло 11 человек.
20 апреля, 2019 — 17:48 Происшествия
Пресс- служба МВД РК сообщила, что 20 апреля 2019 года около 5 утра в Кордайском районе произошло дтп с участием автобуса в результате которой погибли 11 человек, а также пострадало еще 29 людей.
Водитель Toyota Camry ехавший по трассе Алматы-Ташкент врезался в стоявшей у дороги грузовик. Следом ехавший водитель автобуса попытался избежать столкновения, но не справился с управлением, и машина опрокинулась.
В результате погибло на месте 8 человек, а трое позже скончались в больнице.
Все погибшие являются гражданами Узбекистана и еще 7 пострадавших граждан сейчас находятся в Отрарской и Кордайской больнице.
Теги: Авария
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