Пресс- служба МВД РК сообщила, что 20 апреля 2019 года около 5 утра в Кордайском районе произошло дтп с участием автобуса в результате которой погибли 11 человек, а также пострадало еще 29 людей.

Водитель Toyota Camry ехавший по трассе Алматы-Ташкент врезался в стоявшей у дороги грузовик. Следом ехавший водитель автобуса попытался избежать столкновения, но не справился с управлением, и машина опрокинулась.

В результате погибло на месте 8 человек, а трое позже скончались в больнице.

Все погибшие являются гражданами Узбекистана и еще 7 пострадавших граждан сейчас находятся в Отрарской и Кордайской больнице.