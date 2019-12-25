Женщина в парике воровала у жителей Петропавловска
25 декабря, 2019 — 17:14 Происшествия
Как выяснилось в конце ноября к полицейским обратилась группа лиц, которые стали жертвами воровства. Кражи происходили в крупных торговых центрах города Петропавловск.
У граждан исчезали сумки, кошельки и деньги.
Уже на второй день было выяснено что подозреваемая является жительницей Алматинской области 1994 года рождения.
Ранее имеющая судимость за имущественные преступления в разных городах Казахстана. Для краж она использовала парик, когда посещала торговый центр повторно. В данное время подсудимая находится под стражей.
Теги: Петропавловск, воровство, кражи
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