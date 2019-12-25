Как выяснилось в конце ноября к полицейским обратилась группа лиц, которые стали жертвами воровства. Кражи происходили в крупных торговых центрах города Петропавловск.



У граждан исчезали сумки, кошельки и деньги.



Уже на второй день было выяснено что подозреваемая является жительницей Алматинской области 1994 года рождения.



Ранее имеющая судимость за имущественные преступления в разных городах Казахстана. Для краж она использовала парик, когда посещала торговый центр повторно. В данное время подсудимая находится под стражей.