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Женщина в парике воровала у жителей Петропавловска

25 декабря, 2019 — 17:14 Происшествия

Как выяснилось в конце ноября к полицейским обратилась группа лиц, которые стали жертвами воровства. Кражи происходили в крупных торговых центрах города Петропавловск.

У граждан исчезали сумки, кошельки и деньги.

Уже на второй день было выяснено что подозреваемая является жительницей Алматинской области 1994 года рождения.

Ранее имеющая судимость за имущественные преступления в разных городах Казахстана. Для краж она использовала парик, когда посещала торговый центр повторно. В данное время подсудимая находится под стражей.

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