Блокчейн банк PointPay

Криптовалютными стартапами в наши дни удивить трудно: они появляются во множестве. И конечно, многие из проектов, обещающих блокчейн-революцию, в итоге оказываются банальным скамом и пополняют списки мошенничеств с криптовалютой. Однако встречаются и яркие исключения. Одно из них – криптовалютный банк PointPay, появившийся в 2018 году и год спустя ставший на Blockchain Life победителем в номинации «Лучший блокчейн-стартап».

С тех пор проект значительно прогрессировал и продвинулся вперед. И, если некоторые представители криптосообщества поначалу отнеслись к «Пойнтпэй» с настороженностью, то сейчас, наверное, уже всем очевидно, что это не скам: и развитие проекта, и отзывы пользователей и экспертов говорят о том, что у PointPay, судя по всему, большое и очень интересное будущее.

Основная «фишка» «Пойнтпэй», делающая проект абсолютно новаторским, в том, что речь идет о полноценном, многофункциональном криптобанке, существующем в единой экосистеме с мультивалютным криптокошельком, криптобиржей и платежной системой. Это делает PointPay принципиально новым в криптоиндустрии явлением. При этом пользователи имеют возможность не только получать доход от своих криптовалютных активов, получая процент по вкладам (весьма существенный), но и взять криптокредит на срок до трех лет. Заметим, что эту идею уже неоднократно пытались реализовать, однако «Пойнтпэй» – первый случай, когда разработчикам удалось довести идею до ума и представить продукт, который действительно работает.

Сейчас в криптобанке PointPay можно открыть текущие или сберегательные криптовалютные счета, сложный процент начисляется ежедневно (а процентные ставки здесь – самые высокие в индустрии), при этом переводы осуществляются быстро и просто.

«Пойнтпэй» поддерживает целый ряд топовых криптовалют, однако самый существенные выгоды ожидают держателей собственных токенов PointPay – PXP.

О нем стоит сказать особо. Основное предназначение токена, созданного на основе платформы Ethereum, – не биржевые спекуляции, как это часто бывает, и не привлечение средств под ICO. На PXP базируется вся разветвленная экосистема PointPay (в которую объединены уже десять продуктов). И чем большим количеством PXP обладает пользователь – тем более выгодным оказывается для него использование сервисов платформы.«Пойнтпэй» предлагает держателям своих токенов весьма солидный набор «плюшек»: начиная от сниженных комиссий на бирже или доступа к премиальным торговым стратегиям и заканчивая чрезвычайно «вкусной» процентной ставкой на депозиты в банке. Доходность вкладов в таких случаях может достигать 30% годовых. Да, конечно это не сравнится со «сверхприбылью», которую сулят в скам-проектах (и которую получают в итоге только мошенники-основатели).

Еще одна из многочисленных «фишек» проекта – криптошкола, где абсолютно «нулевые» новички могут научиться азам трейдинга, причем судя по отзывам, школа вполне справляется со своими задачами.